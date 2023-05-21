صورة الون ماسك... لا زوجة ولا روبوت

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها تُظهر زواج الملياردير الأميركي إلون ماسك من امرأة آلية (روبوت) طُوّرت أحاسيسها بالذكاء الاصطناعي. لكن هذه الادّعاء من خيال ناشريه، أما الصورة فهي وليدة برنامج ذكاء اصطناعيّ.