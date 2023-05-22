ما صحة الفيديو المتداول عن تسليم عناصر من الدّعم السريع للجيش في السودان؟

ما صحة الفيديو المتداول عن تسليم عناصر من الدّعم السريع للجيش في السودان؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ولا سيّما في السودان فيديو قيل إنّه يُظهر قيام مواطنين سودانيين بالقبض على عناصر من قوّات الدّعم السريع وتسليمهم إلى الجيش، في ما يوحي بأنه مصوّر حديثاً في ظلّ النزاع المدمّر المتواصل منذ أكثر من شهر بين الطرفين. لكن هذا الفيديو منشور في الحقيقة قبل سنوات، بحسب فرانس برس.



ونُشر الفيديو آنذاك بعد أيّام على فضّ اعتصام أمام القيادة العامّة للقوّات المسلّحة بالخرطوم في الثالث من حزيران 2019 وقمع المتظاهرين في الأيام التالية، ما أسفر عن مقتل 61 شخصاً وفق السلطات وأكثر من مئة وفق حركة الاحتجاج.