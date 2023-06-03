الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقرير مصور تحت عنوان "بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب"... والبلدية توضح
خبر كاذب
2023-06-03 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تقرير مصور تحت عنوان "بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب"... والبلدية توضح
عطفاً على التقرير المصور الذي يتم تداوله على عدد من المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان " بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب" ، وحرصاً من بلدية بيروت على ايصال الحقيقة كاملة، أوضحت دائرة العلاقات العامة في البلدية الوقائع في الرد المبين ادناه وهو التالي:
""إن الموقع الالكتروني العائد لبلدية بيروت والمعرف عنه على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات عديدة هو www.beirut.gov.lb وهذا الموقع كان قيد الانشاء ولم يتم تفعيله بعد.
أما الموقع المزيف الذي تحدث عنه التقرير المصور المشار اليه أعلاه هو beirut-municipality.com ولا علاقة لبلدية بيروت به لا من قريب او بعيد كما أن الشعار المستعمل في الموقع المزيف ليس شعار بلدية بيروت وتم تعديله ليكون مشابه للشعار الرسمي للبلدية.
2- باستطاعة أي كان شراء الـ Domain من خلال مواقع عديدة تحت أي عنوان أو مسمى واستعماله في أساليب غير شرعية ولغايات غير بريئة تصب كلها في خانات عديدة منها الابتزاز، القدح والذم، تشويه السمعة، انتحال الصفة وغيرها من الامور من شأنها أن تهدد السلم الأهلي كما كان مراد ممن قام بإنشاء الموقع الالكتروني المزيف لمحاولة الصاق صفة العمالة مع العدو الإسرائيلي .
3- ستتخذ بلدية بيروت أمام القضاء صفة الادعاء الشخصي على من قام بإنشاء تلك الصفحة المزورة وانتحال صفة واسم بلدية بيروت وشكك في وطنية القيمين عليها والعاملين فيها من خلال إلكتروني مزور يوحي أنه الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية بيروت".
وأهابت بلدية بيروت بالوعي الكبير لدى أهالي وسكان مدينة بيروت وكافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدم الانجرار وراء تلك الشائعات والأخبار المفبركة التي من شأنها أن تشوه صورة العاصمة وأم الشرائع بيروت.
وتمنت على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تكون قد تسرعت ونشرت هذا التقرير المغلوط والغير صحيح، التأكد منه قبل نشره او تداوله بين العامة واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت، كي لا يتكرر نشر مواد غير صحيحة تتضمن اتهامات باطلة قد تشوه سمعة المدينة.
أخبار لبنان
خبر كاذب
بلدية بيروت
خبر كاذب
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-05-05
بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
أمن وقضاء
2023-05-05
بلدية بيروت: حملة إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارعي مار مخايل والحمراء
0
أمن وقضاء
2023-03-15
بلدية بيروت: فوج الحرس أوقف شخصا في حوزته 9 مظاريف يحتوي أحدها على السيلفيا المخدرة
أمن وقضاء
2023-03-15
بلدية بيروت: فوج الحرس أوقف شخصا في حوزته 9 مظاريف يحتوي أحدها على السيلفيا المخدرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2023-05-27
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
خبر كاذب
2023-05-27
ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟
0
خبر كاذب
2023-05-23
صورة مزيّفة لانفجار في البنتاغون تنتشر لفترة وجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي
خبر كاذب
2023-05-23
صورة مزيّفة لانفجار في البنتاغون تنتشر لفترة وجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي
0
خبر كاذب
2023-05-22
ما صحة الفيديو المتداول عن تسليم عناصر من الدّعم السريع للجيش في السودان؟
خبر كاذب
2023-05-22
ما صحة الفيديو المتداول عن تسليم عناصر من الدّعم السريع للجيش في السودان؟
0
خبر كاذب
2023-05-21
صورة الون ماسك... لا زوجة ولا روبوت
خبر كاذب
2023-05-21
صورة الون ماسك... لا زوجة ولا روبوت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-02
وائل كفوري يعبّر عن سعادته بالزفاف الملكي الأردني: "فرحتنا جميعًا"
فنّ
2023-06-02
وائل كفوري يعبّر عن سعادته بالزفاف الملكي الأردني: "فرحتنا جميعًا"
0
امن وقضاء
2023-05-19
منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات
امن وقضاء
2023-05-19
منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-17
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-17
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
خلط للأوراق بين التيار الوطني الحر والمعارضة... فهل تعثر ترشيح أزعور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:03
خلط للأوراق بين التيار الوطني الحر والمعارضة... فهل تعثر ترشيح أزعور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
0
أخبار لبنان
07:52
السفيرة الايطالية في بيروت: المطلوب أن يتحلى المسؤولون بإرادة سياسية
أخبار لبنان
07:52
السفيرة الايطالية في بيروت: المطلوب أن يتحلى المسؤولون بإرادة سياسية
0
أخبار لبنان
07:49
قبلان: هناك من لا يريد انتخاب الرئيس ويريد التعطيل لأخذ الفرصة في أن يكون رئيسا
أخبار لبنان
07:49
قبلان: هناك من لا يريد انتخاب الرئيس ويريد التعطيل لأخذ الفرصة في أن يكون رئيسا
0
أخبار لبنان
07:42
صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟
أخبار لبنان
07:42
صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
موضوع اعلان ترشيح ازعور لم يتظهر حتى الساعة من أي طرف... فما هي الاسباب؟
تقارير نشرة الاخبار
07:35
موضوع اعلان ترشيح ازعور لم يتظهر حتى الساعة من أي طرف... فما هي الاسباب؟
0
أخبار دولية
01:32
بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي
أخبار دولية
01:32
بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي
0
أخبار لبنان
15:49
ميقاتي: حزب الله يمتلك الحكمة اللازمة لعدم جر لبنان إلى أي حرب... ولا يمكن إتهامنا بالعنصرية
أخبار لبنان
15:49
ميقاتي: حزب الله يمتلك الحكمة اللازمة لعدم جر لبنان إلى أي حرب... ولا يمكن إتهامنا بالعنصرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:38
نادين نجيم تردّ على الشائعات... وبيان توضيحي من وكيلها القانوني بشأن حضانة طفليها!
فنّ
11:38
نادين نجيم تردّ على الشائعات... وبيان توضيحي من وكيلها القانوني بشأن حضانة طفليها!
2
أخبار لبنان
15:58
سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
أخبار لبنان
15:58
سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
3
حال الطقس
01:11
الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...
حال الطقس
01:11
الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...
4
صحف اليوم
23:43
فضيحة جديدة تطال السفارة اللبنانية في كييف (الاخبار)
صحف اليوم
23:43
فضيحة جديدة تطال السفارة اللبنانية في كييف (الاخبار)
5
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
6
خبر كاذب
03:07
تقرير مصور تحت عنوان "بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب"... والبلدية توضح
خبر كاذب
03:07
تقرير مصور تحت عنوان "بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب"... والبلدية توضح
7
امن وقضاء
05:24
بعملية نوعية... شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة أسلاك وقواطع كهربائية (صورة)
امن وقضاء
05:24
بعملية نوعية... شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة أسلاك وقواطع كهربائية (صورة)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
٢،٤ مليار دولار قد تذهب إلى خزينة الدولة… ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
٢،٤ مليار دولار قد تذهب إلى خزينة الدولة… ولكن!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More