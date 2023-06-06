إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"

إزالة مقال عن "السمرة المزيفة" اثر شكوك تأليفه من قبل "الذكاء الاصطناعي"

تم حذف مقال رأي في صحيفة Irish Times بعد أن أشار عدد من الأشخاص عبر الإنترنت إلى أنه ربما كان من عمل الذكاء الاصطناعي AI أو جزء من خدعة على الصحيفة.



ويأتي القرار في أعقاب ادعاءات عبر الإنترنت من قبل مستخدمي Reddit و Twitter الأيرلنديين بأن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تم استخدامها في تطوير القطعة ، والتي تُنسب إلى Adriana Acosta-Cortez ، وهي مهاجرة من الإكوادور.