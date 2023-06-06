فيديو قديم ولا يُظهر تشييع عنصر الأمن المصري اثر اطلاق النار على الحدود

فيديو قديم ولا يُظهر تشييع عنصر الأمن المصري اثر اطلاق النار على الحدود

غداة حادثة إطلاق عنصر أمن مصري النار على ثلاثة جنود إسرائيليين عند الحدود قبل أن يُقتل السبت، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه من مراسم تشييعه في مصر.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم ومنشور قبل سنة على الأقلّ على أنه لتشييع ضابط مصري قُتل في سيناء، بحسب فرانس برس.