ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟

بعد تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشار فيه الى هروب أسد من animal city في زكريت، أكدت الادارة للـLBCI عدم صحة ما يتم تداوله، وأنهم فوجئوا بالرسالة الصوتية المتداولة.



وشددت ادارة animal city على أن كل الحيوانات موجودة داخل الاقفاص، ولديها ما مجموعه 4 أسود ولا تزال كلها موجودة.



وعمدت على الطلب من بلدية المنطقة والأجهزة الأمنية، الكشف بشكل مباشر للتأكد من عدم هروب اي حيوان مفترس من حديقة الحيوانات.