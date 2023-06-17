بعد الغردقة... ظهور سمكة قرش في تونس؟

بعد الغردقة... ظهور سمكة قرش في تونس؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه ظهور سمكة قرش على شاطئ في مدينة الحمامات التونسية.



إلا أن بحسب فرانس برس الادعاء غير صحيح، وتونس لم تُسجل أي حالة ظهور لقرش حديثاً والفيديو المتداول منشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت.



اشارة الى أن شاطئ الغردقة في مصر كان شهد على مقتل شخص روسي في هجوم سمكة قرش.