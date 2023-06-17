ما صحة زيادة رواتب التقاعد في مصر قبل عيد الأضحى؟

ما صحة زيادة رواتب التقاعد في مصر قبل عيد الأضحى؟



انتشرت بعض الاخبار في مصر عن أن السلطات أقرّت زيادة رواتب التقاعد بقيمة 1400 جنيه وستُطبّق قبل عيد الأضحى نهاية شهر حزيران الجاري. إلا أنّ بحسب فرانس برس هذه المزاعم لا أساس لها بحسب السلطات التي أكّدت أن لا زيادة مرتقبة في الوقت القريب.