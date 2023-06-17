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صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟
خبر كاذب
2023-06-17 | 07:46
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صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟
صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟
مرة جديدة، يضرب الذكاء الاصطناعي صور البابا فرنسيس، إذ بعد السترة الفضفاضة، انتشرت صورة للبابا حاملاً علم قوس قزح الذي يرمز للمثليين.
إلا أنّ الصورة ليست حقيقيّة بل مولّدة عبر الذكاء الاصطناعي.
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