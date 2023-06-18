السويد لم تعترف بممارسة الجنس كرياضة وطنيّة ولا بطولة لها

السويد لم تعترف بممارسة الجنس كرياضة وطنيّة ولا بطولة لها



تداولت مواقع إخباريّة خبراً عن أن السويد ستستضيف "أول بطولة دوليّة في ممارسة الجنس بعد اعترافها بها كرياضة وطنيّة".

الا أنّ الاتحاد الرياضي السويدي أكدّ أنّه رفض طلب مقدّماً للاعتراف بالجنس كرياضة وأنّ هذه الادعاءات كاذبة تهدف إلى تلطيخ سمعة الرياضة في السويد.