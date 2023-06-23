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توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
خبر كاذب
2023-06-23 | 05:02
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توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
بيان صادر عن وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
أعلنت وزارة الزراعة أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف اسماك القرش، وغالبيتها مصنفة بغير المعادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها.
واصدرت البيان التالي: "تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن موضوع حركة أسماك القرش التي تشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية ، لذلك يهمنا أن نذكر بما يلي:
-أن اسماك القرش هي اسماك هامة بيئيا وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الايكولوجي البحري.
-فور تداول اخبار حول وجود اسماك قرش بالقرب من الشواطئ اللبنانية استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة هذه الأخبار التي تتداول والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة.
-يؤكد خبراء وزارة الزراعة والخبراء المختصين في لبنان، أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف اسماك القرش، وغالبيتها مصنفة بغير المعادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها.
-تذكّر وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الحكومية وفي مقدمتها:
القرار 1/1045 - الشروط العامة لصيد أسماك القرش المرسوم 6054 الخاص بنوعية الشباك المستعملة في الصيد البحري
القرار 2775 الذي يمنع استعمال الشباك الجارفة
-تضع وزارة الزراعة كل المخالفات برسم القضاء والأجهزة الأمنية".
أخبار لبنان
خبر كاذب
وزارة الزراعة
أسماك القرش
السواحل اللبنانية
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