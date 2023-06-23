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المكتب الاعلامي في المالية : لا صحة لما يتداول عن احتمال فتح الدوائر العقارية في بيروت لنقل ملكية بناء لتوصية خاصة

خبر كاذب
2023-06-23 | 08:09
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المكتب الاعلامي في المالية : لا صحة لما يتداول عن احتمال فتح الدوائر العقارية في بيروت لنقل ملكية بناء لتوصية خاصة
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المكتب الاعلامي في المالية : لا صحة لما يتداول عن احتمال فتح الدوائر العقارية في بيروت لنقل ملكية بناء لتوصية خاصة

المكتب الاعلامي في المالية : لا صحة لما يتداول عن احتمال فتح الدوائر العقارية في بيروت لنقل ملكية بناء لتوصية خاصة

اعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية انه تم "تتداول بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا، قالت انها موثوقة وفيها أمر مريب عن احتمال فتح الدوائر العقارية في بيروت الأسبوع المقبل، الثلاثاء والأربعاء، لنقل ملكية حوالي 150 عقارا لنائب سابق في حركة "أمل"، بناء على توصية خاصة.
 
إن المكتب الإعلامي في وزارة المالية ينفي هذه الأخبار نفيا قاطعا التي لا تسهم الا في استمرار تعطيل الدوائر العقارية وأمانات السجل فيها. اما بالنسبة لفتح الدوائر العقارية في بيروت يومي الثلاثاء والاربعاء فقد سبق وأصدرت مديرية الشؤون العقارية بيانا بشأنه اعلنت فيه عن ذلك بتاريخ 20/6/2023.
 
ومن المفيد ان نعيد ما ورد في حرفيته عل في إعادة نشره يتيح لأكبر شريحة مستفيدة من الإطلاع والتوجه الى أمانات السجل العقاري لإنجاز ملفاتهم ومعاملاتهم.
 
نص البيان الذي وزعته مديرية الشؤون العقارية يوم الثلثاء الماضي:
"أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية انها تستقبل جميع معاملات المواطنين في أمانات السجل العقاري في بيروت وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل وبعلبك – الهرمل وزحلة والبقاع الغربي وراشيا يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا اعتبارا من الأسبوع المقبل، باستثناء زحلة والبقاع الغربي وبعلبك - الهرمل التي تبدأ باستقبال المواطنين اعتبارا من تاريخ 4/7/2023".

 

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