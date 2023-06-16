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ما صحة الفيديو المصوّر من الجوّ للحظة تفجير مرفأ بيروت؟
خبر كاذب
2023-06-16 | 10:55
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ما صحة الفيديو المصوّر من الجوّ للحظة تفجير مرفأ بيروت؟
ما صحة الفيديو المصوّر من الجوّ للحظة تفجير مرفأ بيروت؟
انتشر فيديو قيل انه يُظهر تصويراً من الجوّ بواسطة طائرة مسيرة أو قمر اصطناعي للحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت في آب.
لكن الفيديو يشير في اعلاه الى قناة "عبد الحكيم العيدروس"، وبالبحث عنه يتبين أن ناشره، حدد بأن الفيديو غير حقيقي وهو مجرّد محاكاة رقميّة.
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