ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟

ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟

تم التداول بصور زعم ناشروها أنّها تظهر كنوزاً من الذهب اكتشفت خلال حفر أرضٍ في بلدة الرفيد قضاء راشيا - لبنان. إلا أنّ هذه الصور لا علاقة لها بلبنان وهي متداولة قبل أكثر من ثلاث سنوات.



وبحسب فرانس برس، احدى الصور تعود لاكتشاف قطعٍ نقدية ذهبية من العصر العباسي في إسرائيل عام 2020.



والصورة الاخرى مأخوذة من مقطع فيديو تمثيلي لمدوّن يمني نشره على يوتيوب قبل ثلاث سنوات. والصورة الاخرى مأخوذة من مقطع فيديو تمثيلي لمدوّن يمني نشره على يوتيوب قبل ثلاث سنوات.