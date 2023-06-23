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ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟
خبر كاذب
2023-06-23 | 12:19
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ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟
ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟
تم التداول بصور زعم ناشروها أنّها تظهر كنوزاً من الذهب اكتشفت خلال حفر أرضٍ في بلدة الرفيد قضاء راشيا - لبنان. إلا أنّ هذه الصور لا علاقة لها بلبنان وهي متداولة قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب فرانس برس، احدى الصور تعود لاكتشاف قطعٍ نقدية ذهبية من العصر العباسي في إسرائيل عام 2020.
والصورة الاخرى مأخوذة من مقطع فيديو تمثيلي لمدوّن يمني نشره على يوتيوب قبل ثلاث سنوات.
أما الصورة الثالثة، فقد عُثر عليها منشورة ضمن مقطع فيديو على يوتيوب نشر سنة 2020 وأعيد تدولها فيما بعد في عدة مواقع كصورة تعبيريّة.
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