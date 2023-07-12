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هل يحقق الانتربول في المباراة النهائية لكرة القدم بكأس العالم 2022 ؟

خبر كاذب
2023-07-12 | 08:23
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هل يحقق الانتربول في المباراة النهائية لكرة القدم بكأس العالم 2022 ؟
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هل يحقق الانتربول في المباراة النهائية لكرة القدم بكأس العالم 2022 ؟

اكدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أنها لا تحقق في الكرة التي استخدمها الفريقان الأرجنتيني والفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على عكس ما تزعمه منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة لرويترز أنها لا تجري مثل هذا التحقيق الآن.
 
وذكرت الفيفا لرويترز أيضا أن تلك المزاعم ليست صحيحة.

وزعم مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مضلل أن الإنتربول فتح تحقيقا فيما إذا كان قد جرى التحكم في الكرة التي استخدمت في المباراة النهائية من خلال جهاز تحكم عن بعد للتأثير على اتجاه الكرة لصالح الأرجنتين التي فازت على فرنسا وأحرزت كأس العالم لكرة القدم. 
 
وأوضحت "رويترز" ان صورة الكرة التي تظهر في المنشورات المضللة وبداخلها رقائق واستخدمت في مباريات كأس العالم فهي كرة من إنتاج شركة أديداس مزودة بتكنولوجيا تزود من يديرون المباراة ببيانات لحظية تساعدهم على اتخاذ القرارات أثناء المباراة مثل التسلل.

 

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