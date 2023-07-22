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"باربي" لكلّ بلد؟

خبر كاذب
2023-07-22 | 10:51
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&quot;باربي&quot; لكلّ بلد؟
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"باربي" لكلّ بلد؟

مع ارتفاع التداول بـ "باربي" اثر الفيلم السينمائي، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لدمى "باربي" تُظهر كلّ واحدة منها ملامح فتاة من بلد من العالم، مع الزيّ التقليدي للبلد، كأفغانستان، الجزائر، مصر، ليبيا، تونس، المغرب وغيرها.

 إلا أنّ الادعاء خطأ، فالدمى الظاهرة في المنشورات مصممّة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعيّ.

 

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