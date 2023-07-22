صورة من ايطاليا الى الناقورة!

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الزعم أنها من منطقة الناقورة في لبنان.



إلا أن الصورة لا علاقة لها بالناقورة ولا لبنان، بل بحسب فرانس برس، الصورة تظهر مقهى في أمالفي الإيطاليّة.