دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟

نفى المكتب الاعلامي في وزارة التربية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار حول دمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين، وبصيغ لدفع رواتب المعلمين من المنظمات الدولية بالدولار، كذلك بكلام منسوب إلى وزير التربية عباس الحلبي حول العام الدراسي الجديد ودمج المعلمين اللبنانيين بمعلمين غير لبنانيين من سوريين وفلسطينيين.



ونفى المكتل الاعلامي للوزارة نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار وما يشبهها من معلومات مختلقة تهدف ألى التشويش والبلبلة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم اعتماد اي خبر مجهول المصدر، بل متابعة التصاريح التي تصدر رسميا فقط وبصورة مباشرة عن الوزير والوزارة وبواسطة مكتبها الإعلامي، والتي يتم نشرها عبر صفحة الوزارة وعبر وسائل الإعلام المعروفة والمواقع الإخبارية المعتمدة.