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ما صحة مقتل امرأة على يد زوجها في شارع الحمرا؟
خبر كاذب
2023-07-25 | 11:24
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ما صحة مقتل امرأة على يد زوجها في شارع الحمرا؟
نفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة الخبر المتناقل على مواقع التواصل الإجتماعي، والصورة المتداولة معه، والذان يفيدان بأنّ زوجاً قتل زوجته بإطلاق النار عليها في شارع الحمرا في بيروت ولاذ بالفرار.
وطلبت القوى الامنية من المواطنين عدم تداول اي خبر قبل التأكد من صحته.
أخبار لبنان
امن وقضاء
خبر كاذب
الحمرا
مقتل امرأة
القوى الامنية
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