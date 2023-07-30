حركة فتح تنفي صدور أي بيان باسمها حتى اللحظة

نفت حركة فتح صدور أي بيان باسمها حتى اللحظة، قائلة ان ما يتم تداوله هو خلق فتنة ولضرورة توخي الحذر في نقل الأخبار.