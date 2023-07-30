عصبة الأنصار الإسلاميَّة: لم نشارك في الاشتباكات الحاصلة في المخيّم

أعلنت عصبة الأنصار الإسلاميَّة، انه تعقيباً على ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من أنَّ عصبة الأنصار الإسلامية تشارك في الاشتباكات في المخيَّم، اكدت أنها تأسف على ما حصل ويحصل في المخيم، جازمة بأنَّ عصبة الأنصار لم تشارك في الاشتباكات الحاصلة.



وقالت في البيان: "نعمل منذ اللحظة الأولى لحصول الحدث على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في المخيّم عبر اتصالات نقوم بها مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين. نؤكِّد حرصنا على أمن واستقرار المخيم والجوار، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإفساح المجال للاتصالات والحوار، لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".