ما صحة حصول هزة أرضية في البقاع بقوة 4.4 درجات؟

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية حصول هزة أرضية في البقاع بقوة 4.4 درجات يوم الثلاثاء 1 آب.



وكان بعض مواقع الاخبار قد تداول بهذا الخبر الكاذب.