فرق إسعاف تحتمي من الرصاص في مخيّم عين الحلوة... ما حقيقته؟

تداول مستخدمون فيديو يزعم ناشروه أنّه لفرق إسعافٍ تحتمي من الرصاص خلال الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. إلا أنّ الفيديو في الحقيقة مصوّر عام 2019، بحسب فرانس برس.



وفي تلك الفترة شهد المخيّم اشتباكات إثر مقتل فلسطينيّ بالرصاص داخل شوارعه خلال تظاهرة منددة بقرار وزارة العمل اللبنانيّة بشأن وجوب حصول الفلسطينيين على تصريحات للعمل.