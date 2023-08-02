تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل





إلا أن هذه التسجيلات هي كاذبة وغير صحيحة، وقديمة ويُعاد التداول بها بين الحين والآخر، وهذه التسجيلات نفسها جرى التداول بها منذ العام 2019، واليكم الخبر (اضغطوا هنا). تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية تحذر من تفجيرات واعمال ارهابية محتملة في لبنان قد تقع في خلال ٤٨ ساعة زاعمة ان التحذيرات مصدرها السفارات الفرنسية والكندية والاميركية والمنظمات غير الحكومية.إلا أن هذه التسجيلات هي كاذبة وغير صحيحة، وقديمة ويُعاد التداول بها بين الحين والآخر، وهذه التسجيلات نفسها جرى التداول بها منذ العام 2019، واليكم الخبر ().

وفي السياق، وللمزيد من الدقة والتأكيد، نفت مصادر دبلوماسية في السفارة الفرنسية للـ LBCI ان تكون السفارة قد ارسلت اي تحذيرات امنية لرعاياها في لبنان، وتؤكد ان "اي اجراء تتخذه يتم الاعلان عنه بشكل رسمي".



وبالتالي، يُرجى عدم اعادة نشر هذه التسجيلات الكاذبة التي تهدف الى خلق الذعر في النفوس.

يذكر، أن الاخبار الكاذبة المتداولة من خلال مقاطع صوتية عبر الواتساب، عادة ما يُشار خلالها الى أسماء أشخاص، وتوجه مباشر للآخر، بنبرة صوت عالية ومنفعلة، وتكرار للكلمات لمحاولة خلق دقة مزيفة للخبر الملفّق، بحسب دراسة، كان أضاء عليها، برنامج "للتوضيح" عبر الـ LBCI.