ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شابًا يُمارس رياضة القفز الجويّ في جونية، ويُفلت من الـparapente ثمّ يقع عن ارتفاع شاهق، الأمر الذي أثار الذعر والرعب بين محبّي هذه الرياضة.وللتأكّد من صحّة الفيديو، اتصل موقع الـLBCI بالشاب الذي ظهر في الفيديو، ويُدعى مايكل خليل، وهو ممارس محترف لرياضة الـskydive والـbase jump، وقد أوضح لنا أن الفيديو المنتشر قديم وليس بجديد وقد خُطّط له، والحركة التي ظهرت في الفيديو استغرقت 7 سنوات من التدريب والخبرة لكي يتمكّن من القيام بها، بأعلى درجات الأمان، والهدف منها فقط التسلية واظهار الموهبة.وشدّد على ألا يقوم مطلق أي شخص بتجربة القفز التي قام بها هو، لأنها خطرة جدًا.ولفت الى ان رياضة الـbase jump ستُصبح شرعيّة عما قريب.