خبر كاذب منسوب للـ LBCI عن اختراع لبناني لاستعادة المظهر الشبابي

يتم التناقل على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور منسوب للـ LBCI عن خبر ورد خلال نشرتها الاخبارية، مفاده بأن عالمة من بيروت اكتشفت طريقة لاستعادة المظهر الشبابي، وأن هذا الاختراع أدخلها في صراع مع شركة أدوية.



توضح الـ LBCI بأن هذا الخبر كاذب ومفبرك ولا اساس له من الصحة.