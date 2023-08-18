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صورة لداخل مطار بيروت متلاعب بها

خبر كاذب
2023-08-18 | 11:59
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صورة لداخل مطار بيروت متلاعب بها
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صورة لداخل مطار بيروت متلاعب بها

انتشرت صورة من داخل مطار بيروت، تظهر انقطاع الكهرباء تزامنا مع الأزمة التي كانت استجدت في الساعات الماضية، إلا أنه تبين كما نشر الصحافي محمود غزيل، بأن الصورة خضعت لتعديلات تقنية لتصبح داكنة أكثر، وكأن السواد يلف المكان.

اما الصورة الأصلية التقطها شادي قصاص عام 2003 ولا تظهر اي انقطاع للكهرباء. 

اشارة الى أن الصورة المتلاعب بها، وبألوانها، ورغم دكانة السواد فيها، الا انه يمكن ملاحظة، ان بعض الاضواء في القاعة كما المحال التجاريى لا تزال مضاءة، ما يتيح الشكّ بالصورة. 

 

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