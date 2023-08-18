صورة لداخل مطار بيروت متلاعب بها

مع الحديث عن "العتمة الشاملة" في مطار بيروت، تم تداول صورة يزعم أنها من الساعات الـ24 الماضية ويظهر السواد يلف المكان.
ولكن التدقيق الجنائي لها يكشف أن الصورة خضعت لتعديلات لتصبح داكنة أكثر.
الصورة الأصلية التقطها شادي قصاص عام 2003#FactCheck pic.twitter.com/iGi25bONyN
— محمود غزيّل (@ghazayel) August 17, 2023
مع الحديث عن "العتمة الشاملة" في مطار بيروت، تم تداول صورة يزعم أنها من الساعات الـ24 الماضية ويظهر السواد يلف المكان.
ولكن التدقيق الجنائي لها يكشف أن الصورة خضعت لتعديلات لتصبح داكنة أكثر.
الصورة الأصلية التقطها شادي قصاص عام 2003#FactCheck pic.twitter.com/iGi25bONyN