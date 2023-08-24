"الأرصاد السعودية": معلومة عدم حدوث أمطار مكة منذ 60 عاما.. غير دقيقة

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي لم تحدث منذ 60 عاماً معلومات غير دقيقة، وتفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية، التي تمثل سجلاً تاريخيا للحالات الجوية على المملكة، والعاصمة المقدسة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياح نشطة في نفس المعدل خلال الأعوام العشر الماضية، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".



من جانبه، أكد محلل الأرصاد عقيل العقيل لـ"الوطن" أن أعلى كمية أمطار هطلت أمس على حي الكعكية بمكة المكرمة وخلال ساعة واحدة بنحو 45.2 مم، وأضاف أنه من غير المستغرب سنويا هطول أمطار غزيرة على مكة في شهري آب وايلول من كل عام، وتطرق إلى أنه من المحتمل استمرار هطول الأمطار اليوم بكميات خفيفة على شرق مكة.