الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الأرصاد السعودية": معلومة عدم حدوث أمطار مكة منذ 60 عاما.. غير دقيقة

خبر كاذب
2023-08-24 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الأرصاد السعودية&quot;: معلومة عدم حدوث أمطار مكة منذ 60 عاما.. غير دقيقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"الأرصاد السعودية": معلومة عدم حدوث أمطار مكة منذ 60 عاما.. غير دقيقة

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي لم تحدث منذ 60 عاماً معلومات غير دقيقة، وتفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية، التي تمثل سجلاً تاريخيا للحالات الجوية على المملكة، والعاصمة المقدسة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياح نشطة في نفس المعدل خلال الأعوام العشر الماضية، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".

من جانبه، أكد محلل الأرصاد عقيل العقيل لـ"الوطن" أن أعلى كمية أمطار هطلت أمس على حي الكعكية بمكة المكرمة وخلال ساعة واحدة بنحو 45.2 مم، وأضاف أنه من غير المستغرب سنويا هطول أمطار غزيرة على مكة في شهري آب وايلول من كل عام، وتطرق إلى أنه من المحتمل استمرار هطول الأمطار اليوم بكميات خفيفة على شرق مكة.

 

آخر الأخبار

خبر كاذب

السعودية":

معلومة

أمطار

عاما..

دقيقة

صورة لداخل مطار بيروت متلاعب بها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-23

"اليوم نعطي الميدالية الذهبية لصوت لم تسمعوا مثله منذ ثلاثين عاما"... لحظة فوز وائل كفوري في استوديو الفن منذ 31 سنة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-08-22

باريس تدعو السعودية الى إجراء "تحقيق شفاف" بعد اتهامات بقتل مهاجرين إثيوبيين

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-21

وزارة الطاقة ردا على "معلومات غير دقيقة عن استيراد بواخر المازوت ": من لديه أي استفسار التوجه للجهة المسؤولة عن عدم فتح الاعتماد المستندي حتى تاريخه

LBCI
منوعات
2023-08-16

ابن الـ17 عاماً يُقتل على يد مراهق "عدواني"... طعنه في قلبه بسبب "مرآة"!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-08-18

صورة لداخل مطار بيروت متلاعب بها

LBCI
خبر كاذب
2023-08-09

خبر كاذب منسوب للـ LBCI عن اختراع لبناني لاستعادة المظهر الشبابي

LBCI
فنّ
2023-08-09

ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟

LBCI
خبر كاذب
2023-08-03

ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-16

المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-23

شاب عشريني حاول تقبيل مياه نافورة جنيف...فانتهى في المستشفى!

LBCI
منوعات
2023-08-23

وفاة تلميذة بسبب عمود..كانت تلوّح لأصدقائها من نافذة الحافلة عندما وقعت الفاجعة!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-20

منظمة الصحة العالمية تختار الدكتور ميشال مطر ووحيدة غلاييني شخصيتي العام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

هل قائد مجموعة فاغنر بين قتلى حادث الطائرة في روسيا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:25

فياض يعلن منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8

LBCI
أخبار لبنان
07:23

حملة تنظيف لمجرى نهر العاصي بالتعاون مع بلدية الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

مزارعو سهل القاع قطعوا الطريق الدولية المؤدية إلى حمص

LBCI
أخبار لبنان
06:29

اجتماع لوزير الصحة للتوصل الى آلية تمنع انقطاع خدمة غسيل الكلى عن المرضى

LBCI
أخبار لبنان
06:26

ياسين: وزارة الاتصالات تتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة

LBCI
أمن وقضاء
06:23

التحقيقات تتواصل في حادثة تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في حمانا.. اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

أبو فاعور تقدّم بإخبار للنيابة التمييزية ذكر فيه أسماء شركات ومتورطين بملف الأسمدة الفاسدة

LBCI
أخبار لبنان
06:06

عدوان: منصوري جاهز للاجابة عن كل النقاط التي وردت بتقرير "الفاريز" وعن ممارسات مصرف لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:40

معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين

LBCI
خبر عاجل
13:52

تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
خبر عاجل
13:16

أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا

LBCI
خبر عاجل
07:29

مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بشرى سارة لموظفي القطاع العام…

LBCI
أمن وقضاء
16:33

تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟

LBCI
أمن وقضاء
14:15

تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...

LBCI
منوعات
15:00

جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More