نسخ هذا النصّ لا يحمي البيانات الشخصية على فيسوك (فرانس برس)

تداول مستخدمون لموقع فيسبوك رسالة يدّعي ناشروها أنها تمنع شركة ميتا قانونياً من استغلال بياناتهم الشخصية كالصور والمنشورات.



لكن هذه المنشورات التي يجري تداولها منذ سنوات لا قيمة قانونيّة لها، إذ إن مجرّد التسجيل في الموقع يجيز لفيسبوك استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، بحسب خبراء، كما نقلت "فرانس برس".

