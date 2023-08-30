خبر عن نقص في المواد الغذائية الطازجة والساخنة في الجيش... ما صحته؟

تداول أحد المواقع الإلكترونية معلومات حول نقص في المواد الغذائية الطازجة والساخنة في الجيش.

يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية.