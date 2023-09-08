توضيح من المكتب الاعلامي لقيادة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير"

صدر عن المكتب الاعلامي لقيادة حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان البيان الآتي:



"يتم التداول عبر مجموعات الواتس أب خبرا مفاده أن الاخ فتحي ابو العردات قال عبر قناة الميادين: قرار الدخول الى منطقة الطوارئ اتخذ بالاجماع ونحن نعرف مسبقا نتيجة ماقد يحصل ولكن يجب علينا اجتثاث الارهاب من جذوره لضبط الامن في المخيم.



يهم المكتب الاعلامي لقيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التوضيح أن أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان الأخ فتحي ابو العردات لم يدلِ بأي تصريح لهذه القناة عن هذه القضية، والخبر عارِ من الصحة جملة وتفصيلا."