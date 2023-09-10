ما صحة تعليق العام الدراسي؟

اثر انتشار شائعة عن وزير التربية بتعليق العام الدراسي، أوضح المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر ان الخبر لا صحة له والتحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد تبدأ في 14 ايلول الجاري.



وقال: "نأمل في تشرين ان تكون بداية العام الدراسي".

