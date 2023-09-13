صورة اصطدام السفن الجانحة... من زلزال المغرب؟

تبين أن صورة السفن الجانحة في حالة اصطدام، ليست بسبب الدمار الذي سببه زلزال المغرب الأخير، بل بسبب تسونامي حدثت في العام 2011 في اليابان.