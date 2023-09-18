فيديو لطفلة حديثة الولادة من المغرب وصولا الى ليبيا... ما القصة؟

انتشر مقطع فيديو قبل أسبوع على أنّه لطفلة حديثة الولادة انتُشلت من تحت الأنقاض بعد زلزال المغرب، للانتشار في سياق مضلّل جديد، وهو أنّ الطفلة انتُشلت بعد فيضانات ليبيا.



لكنّ هذا الفيديو، الذي يُعاد نشره في سياقات مضلّلة لمجرّد جذب التفاعلات، منشور قبل أربع سنوات، بحسب فرانس برس.