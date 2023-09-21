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ما حقيقة دمج التلامذة السوريين مع اللبنانيين؟

خبر كاذب
2023-09-21 | 09:43
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ما حقيقة دمج التلامذة السوريين مع اللبنانيين؟
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ما حقيقة دمج التلامذة السوريين مع اللبنانيين؟

يتم التداول عبر وسائل التواصل بخبر مفاده أن المديرية العامة لوزارة التربية بصدد القيام بمشروع يشجع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع إحدى الجمعيات.

وفي السياق، أكدت وزارة التربية والتعلين العالي في بيان أن هذا الخبر غير دقيق لان المشروع لا علاقة له مطلقا بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين ، موضحة أن  استعمال مفهوم الادماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم ان لجهة الاحتياجات التربوية او تنوع العادات والتقاليد.  

واشارت الوزارة إلى أن مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة، يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين.

 

أخبار لبنان

خبر كاذب

التلامذة الشوريين

وزارة التربية

دمج التلامذة

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