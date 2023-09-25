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دار الفتوى: الشيخ دريان على مسافة واحدة بين جميع المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

خبر كاذب
2023-09-25 | 04:20
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دار الفتوى: الشيخ دريان على مسافة واحدة بين جميع المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
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دار الفتوى: الشيخ دريان على مسافة واحدة بين جميع المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمحافظات اللبنانية، نافيا ما تنشره بعض الصحف "المعروفة بتشويه الحقائق وعدم صدقيتها وخصوصا فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية من آراء وتحليلات وفرضيات مزعومة من نسج الخيال".    

وشدد المكتب الإعلامي في بيان على أن المفتي دريان لا يتدخل في تشكيل لوائح انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولا يدعم مرشحا على أخر مع أي طرف أو قوى عاملة على الساحة اللبنانية،  لافتا إلى أن تشكيل اللوائح الانتخابية يعنى بها المرشحون، والهيئة الناخبة وحدها هي التي تختار من تراه مناسبا لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يشكل نخبة المجتمع الإسلامي.

وأوضح أن عمل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بتوجيه من مفتي الجمهورية يقتصر على تحضير الانتخابات لوجستيا وإداريا ومتابعتها وإعلان نتائجها من خلال الفريق المختص.

ويرحب المفتي دريان بكل الفائزين الذين سيشكلون فريق عمل متجانسا لخدمة المجتمع الإسلامي ومؤسساته الوقفية والخيرية والتربوية والاجتماعية والصحية والرعائية المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته، بحسب البيان.

 

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