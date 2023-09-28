بعد رفع الصلوات لشفائه.. ما حقيقة حالة فادي إبراهيم الصحية الخطيرة؟

بعد رفع الصلوات لشفائه.. ما حقيقة حالة فادي إبراهيم الصحية الخطيرة؟

انتشرت في الساعات الماضية معلومات غير مؤكّدة مفادها أن الممثل اللبناني فادي إبراهيم قد دخل في حالة صحيّة خطيرة، وطالب البعض برفع الصلوات لشفائه. فما حقيقة ما يتم تداوله؟

في التفاصيل، نفت الممثلة ليليان نمري شائعة تدهور صحة فادي إبراهيم، وكتبت "الفنان القدير فادي إبراهيم بخير. أخبار الصفحات الكاذبة لا صحة لها من الأصل. يرجى نشر الخبر الصحيح، وخافوا الله. سلامة قلبو وقلوبكم جميعاً".