مصلحة الارصاد تؤكد: الامطار لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي

أوضحت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يوم الأحد تنشط الرياح و يتحول تدريجيا الى غائم و ماطر ، تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان و يقترب نحو الشرق، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة، ولكن من المبكر الحديث عن كمية الأمطار بالرغم من انها لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل.