خضر نفى خبراً عن نية جماعات إرهابية تفجير أعمدة قلعة بعلبك: اتركوا المدينة بسلام!

يتداول البعض خبر عن معلومات أمنية حول نية جماعات ارهابية تفجير أعمدة قلعة بعلبك.
ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له، والسبب وراءه هو النجاح المدوي للموسم السياحي في بعلبك لهذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح ولا سيما الأجانب منهم والمطلوب ترويعهم.
اتركوا بعلبك بسلام!#بشير_خضر pic.twitter.com/NUitzODFMH
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 2, 2023
يتداول البعض خبر عن معلومات أمنية حول نية جماعات ارهابية تفجير أعمدة قلعة بعلبك.
ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له، والسبب وراءه هو النجاح المدوي للموسم السياحي في بعلبك لهذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح ولا سيما الأجانب منهم والمطلوب ترويعهم.
اتركوا بعلبك بسلام!#بشير_خضر pic.twitter.com/NUitzODFMH