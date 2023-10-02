خضر نفى خبراً عن نية جماعات إرهابية تفجير أعمدة قلعة بعلبك: اتركوا المدينة بسلام!

خضر: هذا الخبر عار من الصحة

أعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر أن البعض يتداول خبرًا عن معلومات أمنية حول نية جماعات إرهابية تفجير أعمدة قلعة بعلبك.



وأكد خضر عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا الخبر عار من الصحة ولا أساس له، والسبب وراءه هو النجاح المدوّي للموسم السياحي في بعلبك لهذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح ولا سيما الأجانب منهم والمطلوب ترويعهم.



وقال: "اتركوا بعلبك بسلام".