ما صحة خبر إنفجار لغم أرضي بآلية اسرائيلية قرب مارون الراس؟

يجرى التداول بخبر عن انفجار لغم أرضي بآلية اسرائيلية اقتربت من السياج الحدودي مع لبنان قرب مارون الراس، إلا أنه تبين أن الخبر غير صحيح.



اشارة الى أن الصورة التي تم ارفاقها بالخبر قديمة وتعود لعام 2019.