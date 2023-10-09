فيديو لمقاتلين مظلّيين... وصلوا من مصر الى غزة؟!

بشكل واسع، انتشر فيديو قيل انه لمقاتلين مظلّيين في محيط قطاع غزّة خلال الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس السبت على إسرائيل.



وبالرغم من أن حماس فعلا نشرت استخدامها لمظليين خلال عمليات القتال، إلا أن هذا الفيديو تبين انه يعود لتدريباتٍ في الكليّة الحربيّة المصريّة في وقت سابق لعسكرييها ولا علاقة له بغزة، والخبر كاذب.