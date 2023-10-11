أنباء عن تعرّض أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة.. ما حقيقة الخبر المُقلق؟

أنباء عن تعرّض أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة.. ما حقيقة الخبر المُقلق؟

تداولت بعض الصفحات الفنيّة أخباراً عن تعرّض الممثل المصري أحمد حلمي لوعكةٍ صحيّة مُفاجئة أثناء إحدى جلسات التحضير لفيلمه الجديد "لسة حتة"، الأمر الذي أثار قلق الجمهور. فما حقيقة هذه الأخبار؟

في التفاصيل، نفت مجلة "لها" شائعة أزمة أحمد حلمي الصحيّة، وأكّدت ان "أحمد حلمي بخير وما تم تداوله عن صحته غير صحيح، فهو يواصل العمل على فيلمه الجديد الذي من المقرر أن يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي بعد انقطاع لأكثر من 20 عاماً عن العمل معاً".