احذروا!...طلب حزب الله من اليونيفل والجيش الانسحاب من الجنوب هو خبر كاذب

جرى التداول بخبر، وانتشر كالنار في الهشيم، يتحدث عن أن حزب الله طلب من اليونيفل والجيش الاخلاء والانسحاب من الجنوب,



إلا أنه تبين أن هذا الخبر كاذب، وأكد مصدر أمني للـLBCI ان الخبر غير دقيق ولا أساس له من الوجود.



وتقاطع هذا النفي، مع مصادر عسكرية، التي نفت للـLBCI ما تم تداوله.



اضافة الى ذلك، قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان، رداً على الإشاعات: "تواصل اليونيفيل حضورها ومهامها العملياتية. عملنا الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس".