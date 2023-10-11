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تردد خبر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح في بلدة مروحين إلا ان الخبر الدقيق هو أن الاصابات سقطت في منطقة الضهيرة
خبر كاذب
2023-10-11 | 07:42
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تردد خبر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح في بلدة مروحين إلا ان الخبر الدقيق هو أن الاصابات سقطت في منطقة الضهيرة
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