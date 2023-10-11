صورة نتانياهو وابنه... ما قصتها؟

انتشرت صورة تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو يودّع ابنه الأصغر، لأنه سيبدأ خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي.



إلا أن الصورة تعود لعام 2014، ونشرتها "تايمس اوف اسرائيل".