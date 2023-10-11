ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟

ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟

تم التداول بخبر مفاده أن السلطات الأميركية بدأت بعمليات إخلاء السفارة الأميركية في لبنان، كما طلبت من مواطنيها مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.



وردًا على ذلك، أوضحت السفارة الأميركية عبر منصة "إكس" أنه لم يتم إخلاء السفارة وهي تعمل بشكل طبيعي، كما أن كل التقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة.