تحذيرات كاذبة عبر الواتس اب

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وعبر مجموعات الواتس اب بعض التحذيرات من أرقام أجنبية لإخلاء بعض المناطق الجنوبية، إلا ان مثل هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها.