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بيان كاذب منسوب لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
خبر كاذب
2023-10-14 | 15:02
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بيان كاذب منسوب لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
يجري تداول بيان منسوب لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبر مجموعات التواصل، يزعم سقوط شهداء للحركة اليوم انطلاقاً من الجنوب اللبناني.
لذلك، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن البيان المذكور لم يصدر عن الحركة، وليس له أساس من الصحة.
وحذرت من "أجندات معادية تريد تشتيت جهود المقاومة وإرباك صفوفها، فإننا ندعو الزملاء الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر، وإلى استيقاء المعلومات من مكاتبنا الإعلامية ومنصاتنا الرسمية".
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