بعد انتشار حسابات زائفة باسمه... وائل الدحدوح يحصل على التوثيق لحسابه

أعلن الصحافي وائل الدحدوح أنه تم توثيق حسابه على منصة إكس للتأكد من الوصول إلى حسابه الرسمي.



وكانت انتشرت حسابات زائفة ومزورة باسمه، حيث أكد أن لا علاقة له بها.