فيديو لأطباء عثر على هاتفهم يصوّر لحظة استشهادهم... من العام 2014

انتشر فيديو قيل أنه لأطباء يصورون انفسهم لحظة اسـتشهادهم، وتم العثور على هذا الفيديو في هاتفهم.



ولكن تبين أن هذا الفيديو من العام 2014.